DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlayan 17 şüpheli tutuklandı!

Son dakika: DHKP/C'ye belediyelerden finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 17'si tutuklandı! İşte, önemli ayrıntılar...

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden para aktarılması soruşturmasında 17 tutuklama

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 34 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, tutuklanan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği işlemleri süren 18 şüpheli hakkında daha kararını verdi.

Hakimlik, bu şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 13'ünün de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un "terör örgütünü finanse etmek" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

Şüpheliler İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık'ın da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Böylece soruşturma kapsamında 17 şüpheli tutuklanırken, 17 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.

Savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelilerden Haydar Battal'ın Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı olduğu, örgütün finanse edilmesinde aktif rol alarak "terör örgütünü finanse etmek" suçunu işlediği, kaçma ve delil karartma şüphesi bulunduğundan adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.

Şüpheli eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in, Kazova Tekstil firmasına verilen kazak ihalesi evrakında imzası bulunduğu belirtilen yazıda, ihaleye çıkılmadan önce firmaya ihalenin verildiği yönünde tespitler olduğu, ihale neticesinde usulsüz elde edilen gelirin örgüte aktarıldığı, Genç'in "terör örgütünü finanse etmek" suçunu işlediği anlatıldı.

Gizli tanık ifadeleri

Yazının şüpheli Melih Morsümbül hakkındaki tespitlerin bulunduğu bölümünde, gizli tanık S.G'nin ifadesine yer verildi.

S.G. ifadesinde, örgütün ihtiyaçları için 2014'te İKOM'un kurulduğunu, bu yapının başında İbrahim G'nin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mesut Y'nin, Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan, 'Melih' olarak bildiğim kişiden örgüt adına 250-300 bin lira civarında paralar aldığını biliyorum. İKOM içerisinde Ceyhun B'nin öncülük ettiği yapılanmada para almaya giderken Ceyhun'la beraber Mehmet Ö, Mesut Y, Doğan Karataştan ve Veysel Ş. isimli şahıslar gitmektedir. Ayrıca, Nurtepe Çayan Mahallesi'nde müteahhitlerden yapmış oldukları daire başına 2 bin lira alınarak örgüte aktarıldığını biliyorum."

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Morsümbül'ün gözaltına alındığı sırada telefonunu kurulum ayarlarına getirerek emniyete teslim ettiği, bu şekilde imaj alma işlemlerini engellediği anlatılan yazıda, şüphelinin Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı olduğu, örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı aktarıldı.

Sevk yazısına göre gizli tanık S.G. ise şüpheli Kalender Özdemir hakkında verdiği ifadede şunları kaydetti:

"Doğan Karataştan'ın örgütün ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan İKOM isimli yapılanmada aktif görev aldığını biliyorum. Ayrıca, bu şahsın Ataşehir Belediyesindeki başkan yardımcılarıyla birebir görüştüğünü, örgütün ihtiyaçlarının belediye tarafından karışlanması için görüşmeler yaptığını biliyorum."

Sevk yazısında, Özdemir hakkında alınan MASAK raporunda terör örgütünden adli kaydı bulunan bir kişiyle para transferinin olduğu, yapılan HTS incelemesi sonucu Kazova Tekstil yönetim kurulunda bulunan Ahmet Serdar Demirtaş ile bir kez irtibat kurduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Yazıda, Şükrü Genç, Melih Morsümbül, Kalender Özdemir ve Haydar Battal'ın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.

Diğer 22 şüphelinin de üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verilmesi istenen yazıda, 8 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM'un kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil adlı firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespitine yer verilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Samsun, Bursa, İzmir ve İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 34 zanlı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında, suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Medya AŞ'de yönetim kurulu üyesi olan Kalender Özdemir'in de bulunduğu, 13 şüphelinin halen belediyelerde aktif görevde olduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüphelilerce aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu tespit edilmişti.

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