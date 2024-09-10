Narin cinayetinde kan donduran olay! Ön otopsi sonucu yürekleri dağladı

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'da 19 gün boyunca kayıp olan bir çocuğun cansız bedeni dere kenarında bulundu. Ön otopside, kişinin sol bacağı diz kapağından itibaren kopuk olarak bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından bacaktaki kopmanın nedeni belirlenecek. Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin sorgusu devam ediyor.

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Narin cinayetinde kan donduran olay! Ön otopsi sonucu yürekleri dağladı

19 günlük zorlu bekleyişin ardından, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, üzeri taşla gizlenmiş bir çuval içinde bir dere kenarında bulundu. Ön otopsi sonucunda çocuğun sol bacağında ağır bir yaralanma olduğu belirlendi.

Narin'in vahşi bir şekilde öldürüldükten sonra cesedinin bir çuvalın içine konulduğu, ardından dere kenarına getirilerek suya atıldığı ve üzerinin çeşitli şeylerle örtüldüğü keşfedildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin Jandarma tarafından sorgulandığı sırada, Narin'in cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede sol bacağının diz kapağından itibaren kopma olduğu bulundu.

ÖN OTOPSİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!

Dün gece, Narin Güran'ın cesedi üzerindeki kapsamlı otopsi işlemleri sona erdi. Adli tıp raporu, ölümün nasıl gerçekleştiği konusunda ilk bulguları açıkladı.

Narin Güran'ın ön otopsisi hakkında bilgi veren gazeteci İsmail Saymaz, Narin Güran'ın cansız bedeninden biyolojik bulgu ve süprüntü örnekleri alındığını belirtti. Bu bulgular, her türlü suçu ortaya çıkaracaktır.

Örnek alındıktan sonra cesedin skopi işlemine tabi tutulduğunu belirten Saymaz, konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Sol bacakta diz kapağından itibaren bir kopma olduğu gözlemlendi. Narin'in kaval kemiği, cesedin bulunduğu çuvaldan çıkarıldı. Kemik, diğer kemik parçalarıyla birlikte muhafaza altına alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere gönderildi. Bacaktaki kopmanın nedeni burada yapılacak bir incelemeyle belirlenebilir."

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