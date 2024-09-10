Türkiye'de kaç milyon işsiz var? TÜİK verileri açıkladı!

Temmuz ayı iş gücü verilerini açıklayan TÜİK, işsizlik oranının 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesine gerilediğini açıkladı.

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Türkiye'de kaç milyon işsiz var? TÜİK verileri açıkladı!

Temmuz ayı işgücü verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Temmuz ayında işsizlik oranı önceki aya göre 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesinde kaldı.

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BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 112 BİN KİŞİ AZALDI

Erkeklerde yüzde 7 ve kadınlarda yüzde 12,4 olan işsizlik oranı tahmin edildi. 15 yaş ve üstü işsiz sayısı bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişiye ulaştı.

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 235 bin artarak 32 milyon 712 bin kişi oldu ve istihdam oranı 0,3 puan artarak yüzde 49,6 oldu. Erkeklerde bu oran %67,4 iken kadınlarda %32.2 olarak gerçekleşti.

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