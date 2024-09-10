Narin'in ailesine neden taziye yapılmadı! O kararı Bakan açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum."dedi. Gazetecilerin "Aileye baş sağlığı dilemediniz, başımız sağ olsun dediniz" sorusuna Yerlikaya, "Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok" dedi.

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Narin'in ailesine neden taziye yapılmadı! O kararı Bakan açıkladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Şu anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işi yürüyor." Hepimiz birlikte ne olacağını göreceğiz.dedi.

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Bu olayın hızla aydınlatılacağını düşünüyorum.Yerlikaya, "-85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor" dedi. Herkesin arzusu, bu olay bir an önce aydınlatılması ve adaletin uygulanması." yorumunu yaptı.

Gazetecilerin "Başımız sağ olsun dediniz, aileye baş sağlığı dilemediniz" sorusuna Yerlikaya şöyle yanıtladı:

Daha fazla açıklamaya gerek yok çünkü çok açık. Daha doğrusu, herkesin okuduktan sonra kavradığı ve hissedeceği bir durum. Tekrarlamak gerekiyor mu? Bir daha insanlığımızdan utanacağımız bir durumla karşı karşıya kalmamalıyız."

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