Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması: Tüm programlarını iptal etti…

Merih Demiral’ın golden sonra yaptığı bozkurt sevinci, adeta maçın önüne geçti. Avrupa’da yankılanan olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’ya çıkarma yapacak. Tüm programlarını iptal eden Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçı için Berlin’e gidecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması: Tüm programlarını iptal etti…

Türkiye-Avusturya karşılaşması, Avrupa’da büyük ses getirdi. Maçın Türkiye lehine sonuçlanması kadar, Merih Demiral’ın gol sevinci de tartışıldı.

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Türk geleneğinin simgesi ve nişanesi olan bozkurt işareti Avrupa’yı çılgına çevirdi. Almanya İçişleri Bakanı’nın şikayet etmesi üzerine Türkiye’den karşı hamle gecikmedi. Öncelikle Dışişleri Bakanlığı, Ankara Almanya Büyükelçisini çağırdı. Durum büyükelçiye bizzat iletildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BERLİN ÇIKARMASI

Tüm bu gelişmelerin üzerine Merih Demiral’ın 2 maçlık men cezası onandı. Cezayı UEFA onaylarken, Türkiye’den sesler daha çok yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları ise, X üzerinden karara en sert şekilde tepkilerini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Olayların ardından Türkiye-Hollanda maçını Berlin’de izlemeye karar verdi. Birçok görüşmesini iptal eden Erdoğan, tüm programını A Milli Futbol Takımı için iptal etti.

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