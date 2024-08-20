Reha Muhtar'dan kötü haber! Evinde düşerek yaralanan ünlü gazeteci hastaneye kaldırılmıştı

Gazeteci Reha Muhtar, evinde düşerek yaralanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü gazetecinin entübe edildiği açıklandı.

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Reha Muhtar'dan kötü haber! Evinde düşerek yaralanan ünlü gazeteci hastaneye kaldırılmıştı

Gazeteci Reha Muhtar, evinde düşerek yaralanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü gazetecinin entübe edildiği açıklandı.

Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar, hastanede tedavi altına alındı.

Reha Muhtar'dan kötü haber! Evinde düşerek yaralanan ünlü gazeteci hastaneye kaldırılmıştı

Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.

Reha Muhtar'dan kötü haber! Evinde düşerek yaralanan ünlü gazeteci hastaneye kaldırılmıştı

Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.

Reha Muhtar'dan kötü haber! Evinde düşerek yaralanan ünlü gazeteci hastaneye kaldırılmıştı

Muhtar'ın, tedavi altına alındığı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi.

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KAYNAK: AA

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