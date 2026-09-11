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Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! Hakkında hem 2 yıl 1 ay hapis cezası, hem de siyasi yasak kararı çıktı!

Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada "hakaret" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Siyasi yasak kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! Hakkında hem 2 yıl 1 ay hapis cezası, hem de siyasi yasak kararı çıktı!
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Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! Hakkında hem 2 yıl 1 ay hapis cezası, hem de siyasi yasak kararı çıktı!

Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada "hakaret" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Siyasi yasak kararı verildi.

Tutuklandıktan sonra görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında 'siyasi yasak' uygulandı.

Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! Hakkında hem 2 yıl 1 ay hapis cezası, hem de siyasi yasak kararı çıktı!

İMAMOĞLU'NDAN KARARA TEPKİ

Mahkeme salonunda karara tepki gösteren İmamoğlu, "Benim adıma mahkemede karar verecek kimse yoktu. Hiçbir atanan hakim karar veremez. Hakimler benim için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

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