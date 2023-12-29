Mine Tugay yıllara meydan okudu: Kırmızı elbisesiyle mest etti

Mine Tugay tam anlamı ile yıllara meydan okuyor. O kıyafetle verdiği pozlar hayranlarını mest etti.

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Mine Tugay yıllara meydan okudu: Kırmızı elbisesiyle mest etti

Mine Tugay, Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflar ve videolar ile dikkati çekmeye devam ediyor. Mine Tugay, sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir kişidir ve son attığı fotoğraf beğeni ve yorumlar aldı.

45 yaşındaki dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Mine Tugay, sosyal medyadaki fotoğrafları ile beğeni toplamaya devam ediyor.

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Mine Tugay, güzelliği ve güzelliğiyle adından sıkça bahsedilen Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Narkotik başkomiseri "Suna" rolünde oynadı.

Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi dizilerde oynadı.

Mine Tugay, Instagram hesabında son olarak yayınladığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

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Mine Tugay'ın o pozu, takipçileri tarafından çok beğenildi ve yorum aldı.

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