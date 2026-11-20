Motorinden sonra benzine de büyük indirim! 70 liranın altına düşüyor!

Akaryakıt fiyatlarında düşüş sürüyor. Motorine yapılan indirimin ardından bu kez benzinde fiyat indirimi bekleniyor. İşte detaylar...

Petrol piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorin fiyatlarında yaşanan indirimin ardından benzinde de fiyat düşüşü gündeme geldi.

NTV'de yer alan habere göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,86 TL indirim yapılması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 70 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte özellikle İstanbul'da benzin fiyatlarının 70 liranın altına gerilemesi öngörülüyor.

Beklenen indirimin ardından büyükşehirlerde benzin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

- İstanbul: 69,44 TL

- Ankara: 70,44 TL

- İzmir: 70,64 TL

- Doğu illeri: 72,14 TL

Kaynak: Haber7

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