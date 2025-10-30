  1. Anasayfa
Milli sporcumuzdan çifte gurur: Merve iki kez üst üste dünya şampiyonu oldu!

Çin’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye'yi kadınlar 53 kilogram kategorisinde temsil eden milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, büyük bir başarıya imza attı.

Finalde Suudi Arabistanlı sporcu Dünya Ali Abutaleb ile karşılaşan Dinçel Kavurat, rakibini 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

