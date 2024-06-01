Emekli olmak isteyene yeni fırsat! EYT’yi kaçırdıysan dikkat

Milyonlarca çalışanın dikkatini çekiyor. Bu ayrıntıyı çoğu insan bilmiyor. EYT yasası nedeniyle 2 milyondan fazla sigortalı yaş şartı olmadan emekli oldu. EYT'yi kaçıranlar erken emekli olabilirler.

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Emekli olmak isteyene yeni fırsat! EYT’yi kaçırdıysan dikkat

Son EYT yasasından sonra Türkiye'de emekli sayısı 16 milyona ulaştı. Bununla birlikte, yaklaşık 32 milyon çalışan buna karşı çıkıyor. Bu durumda bir emekliye 1.5 çalışan düşüyor. Bu durumda dört çalışana bir emeklinin düşmesi gerekiyor.

EYT yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana, 2 milyondan fazla sigortalı yaş şartı olmadan emeklilik fırsatı buldu. Önümüzdeki yıllarda şartlarını tamamlayan daha fazla EYT üyesi emekli olacak.

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Bununla birlikte, EYT yasasına girmek için 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekir. Daha sonra sigortalı olanlar için 58 yaş, 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı vardır.

Bununla birlikte, yasalarımız emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar sağlamıştır. Şartları sağlayanlar daha düşük bir primle veya daha erken yaşta emekli olabilecekleri bir duruma sahiptir.

Sabah'ta yayınlanan bir habere göre, emekliliği belirleyen en önemli faktörlerden biri ilk sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihtir. Bu tarih, yaş şartınızı ve prim ödeme tarihinizi belirler.

Ayrıca, hangi kuruma daha fazla prim ödediğiniz de önemlidir. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı üyesi olmanız emeklilik tarihinizi belirler. Bunların birkaçından birden fazlasına sigortalı olduysanız, hesap değişecektir. Bununla birlikte, yasalarımız emekliliği öne çekmek için bazı avantajlar sunuyor.

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