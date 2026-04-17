MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti: İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı, son mesajı dikkat çekti!

27 Mart'ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı. Yönter son olarak; MHP'nin Kars, Kütahya ve Eskişehir il teşkilatlarını feshetmesinin ardından, "Allah bes baki heves" ifadelerini kullandığı paylaşımla gündeme gelmişti.

27 Mart'ta MHP'deki Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in bu kararı Ankara'da deprem etkisi yaratırken, Yönter‘in istifasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Geçen hafta MHP İstanbul İl Teşkilatı’nın feshedilmesinin ardından dün de parti içinden peş peşe fesih haberleri geldi.

TEŞKİLATLARDA FESİHLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP’nin Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.

"ALLAH BES BAKİ HEVES"

Partideki “teşkilat depremi” sürerken, İzzet Ulvi Yönter’den dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Kişisel X hesabından paylaşım yapan Yönter, “Allah bes baki heves” ifadelerini kullandı.

"HIRSLA KALKAN ZARARLA OTURUR"

Yönter, söz konusu paylaşımının ardından bir başka dikkat çeken bir tweeti de “retweet”lemişti. Yönter’in retweet’lediği paylaşımda “Hırsla kalkan zararla oturur” ifadeleri yer almıştı.

X HESABINI KAPATTI

Son olarak Yönter’den kritik bir hamle geldi. MHP’deki görevinden istifa eden Yönter, X (Twitter) hesabını kapattı. Yönter’in “@UlviYonter” kulanıcı adlı hesabına girilmeye çalışıldığında “Böyle bir hesap yok” uyarısı alınıyor.

Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Savaşlara tahammülü kalmadı!

Vahşetin yaşandığı Kahramanmaraş’taki okul kapatılıyor mu?

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı!