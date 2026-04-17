Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı!

Gülistan Doku dosyasındaki gelişmeler doğrultusunda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, hakkında soruşturma başlatılan Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki Gülistan Doku soruşturmasındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı.

AÇIĞA ALINDI

İddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında Tuncay Sonel, açığa alındı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

5 Ocak 2020'den beri haber alınmayan Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden sorgusu tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında, Başsavcılığın tutuklama talep ettiği, mahkemenin serbest bıraktığı şeklinde yayılan haberler yalanlandı. Şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haberin Devamı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden genç kızın sim kartındaki verileri silen ihraç polis Gökhan Ertok ve dönemin il özel idare çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklandı.

Yeni deliller ve gizli tanık ifadeleri ile genişleyen soruşturmada iddialar çarpıcı. Gülistan Doku'ya ait son görüntünün silinmesi karşılığında 10 bin dolar ödendiği öne sürüldü. İddiayı Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ortaya attı.

KAMERA KAYITLARINDA EKSİK TESPİT EDİLDİ

Olay gününe ilişkin plaka tanıma sistemi kayıtları da yeniden incelendi. Soruşturmada en dikkat çeken konulardan biri de 700 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri.

Dosyaya giren görüntülerde gözaltına alınan dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Uğurcan Açıkgöz'ün, Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeye girdikleri saatler tespit edildi.

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı ile buluşması, evden ayrılması ve son görüldüğü minibüse binme anları da belgelendi.

Soruşturma kapsamında dosyaya giren görüntü inceleme raporunda dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeden sadece 30 dakikalık kaydın alındığı, kafe içerisindeki bazı kamera kayıtlarının alınmadığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki daraltılmış baz raporu da ortaya çıktı. Tunceli'nin farklı noktalarında şüpheliler ile Gülistan Doku'dan aynı yerden sinyal alındığı tespit edildi.

Bu noktalar arasında Doku'nun telefonunun son sinyal verdiği Sarısaltuk Viyadüğü de bulunuyor.

