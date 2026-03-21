Mezarlıkta kanlı pusu: Boşanma aşamasındaki eşini anne ve babasının mezarı başında av tüfeğiyle vurdu!

Aksaray'da 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından anne babasının kabri başında av tüfeğiyle katledildi...

Aksaray'da anne ve babasının kabri başında öldürülen Gamze toprağa verildi.

Aksaray'da annelerinin mezarı başında dua okurken boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım (38) tarafından av tüfeğiyle vurulan Gamze Yıldırım (35) toprağa verildi. Saldırıda yaralanan Beyaz Çakmak’ın (48) tedavisi ise devam ediyor.

Olay, 20 Mart Cuma günü saat 13.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Oğuzlar köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım ile ablası Beyaz Çakmak, bayramın birinci günü mezarlığa gidip anneleri Elif ile babaları Bünyamin Özsevgiç’in mezarlarını ziyaret ederek dua okumaya başladı.

Bu sırada Gamze Yıldırım’ın boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım geldi.

Habip Emre Yıldırım, av tüfeğiyle eşi ve baldızına ateş edip, kaçtı.

MEZARLIKTAKİ KANLU PUSUDA 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım başından, ablası ise karnından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Gamze Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yaralı Beyaz Çakmak ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Habip Emre Yıldırım, jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Gamze Yıldırım’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ortaköy ilçesine getirildi.

Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Oğuzlar köyü mezarlığında toprağa verildi.

