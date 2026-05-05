  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin uyuşturucu testinden dikkat çeken sonuç!

Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin uyuşturucu testinden dikkat çeken sonuç!

Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin, yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testinde birden fazla maddeye rastlandı.

Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin uyuşturucu testinden dikkat çeken sonuç!
Yayınlanma:

Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin uyuşturucu testinden dikkat çeken sonuç!

Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin, yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testinde birden fazla maddeye rastlandı.

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin, “ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması” kapsamında gözaltına alındığı ve ayrıca farklı bir soruşturma çerçevesinde “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin uyuşturucu testinden dikkat çeken sonuç!

Soruşturma kapsamında yapılan tıbbi incelemelerde Özgür Gökçe’ye ait uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü.

TEST SONUCU BELLİ OLDU

Yapılan analizlerde:

Kanda: esrar ve kokain
İdrarda: MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain
Saçta: MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain tespit edildi

LENA AHSEN'İN UYUŞTURUCU TESTİ DE POZİTİF

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim Mika Slowana takma adlı Lena Ahsen Alkan uyuşturucu testi pozitif çıktı. Alkan'ın kanında esrar saçında ise metanfethamin ve koakin tespit edildiği ifade edildi.

Kaynak: Haber7

Devlet Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den cevap geldi!Devlet Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den cevap geldi!

Trump mücadele mesajı verdi: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilirTrump mücadele mesajı verdi: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin tutuklanmıştı: Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildiKubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin tutuklanmıştı: Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Okullarda yeni dönem: Kurala uymayan 500 bin TL ceza ödeyecek!
Okullarda yeni dönem: Kurala uymayan 500 bin TL ceza ödeyecek!
Devlet Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den cevap geldi!
Devlet Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den cevap geldi!
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin tutuklanmıştı: Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin tutuklanmıştı: Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa...
Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa...
İsrail'in acımasızlığını generali itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
İsrail'in acımasızlığını generali itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
İran gözü kararttı, Hürmüz'den geçeni vuruyor: Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
İran gözü kararttı, Hürmüz'den geçeni vuruyor: Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
MHP lideri Bahçeli Amedspor Başkanı Nahit Eren’i tebrik etti
MHP lideri Bahçeli Amedspor Başkanı Nahit Eren’i tebrik etti