Türkiye'nin en uzun menzile sahip ‘Yıldırım Han’ füzesi tanıtıldı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.



Fuarın açılış töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda ülkeden üst düzey ismin katılımıyla yapıldı.

Açılış töreninde savunma sanayisindeki yerli ve milli atılımların ulaştığı seviyeye dikkat çeken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'nin en uzun menzile sahip Yıldırım Han füzesi bu fuarda sergileniyor." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ARGE birimi tarafından geliştirilen sistemin önemine vurgu yapan Bakan Güler, "Savunma sanayisinde geldiğimiz bu nokta, ülkemizin gücüne güç katmaktadır." ifadelerini kullandı.

KITALARARASI YILDIRIM HAN FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fuar kapsamında ilk kez duyurulan ve sergilenen Yıldırım Han füzesi, sahip olduğu üstün teknik özelliklerle öne çıkıyor.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere sistem, Mach 9 ile Mach 25 hızları arasında görev yapabiliyor.

Sıvı Nitrogen Tetroxide (N2O4) yakıt tipi kullanılan füzenin itki sisteminde ise 4 adet roket itki motoru bulunuyor.

Yıldırım Han füzesinin, Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini stratejik anlamda en üst seviyeye taşıması bekleniyor.

