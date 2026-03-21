İran Devrim Muhafızları Komutanı israil'e meydan okudu: Füze üstünlüğümüzü ilan ediyoruz!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İran'ın, İsrail'de Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef almasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Musevi, "İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ettiğini" ifadelerini kullandı.

BU SÖZLERLE MEYDAN OKUDU

Musevi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı."Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum" ifadesini kullanan Musevi, gelecek günlerde kullanılacak yeni füze sistemlerinin İsrail ile ABD'yi hayrete düşüreceğini savundu."

NE OLMUŞTU?

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, gün içinde İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme füze saldırısı düzenlemişti.

