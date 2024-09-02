Meteorolojiden vatandaşa son dakika uyarısı! İstanbul dahil 5 il için alarm verildi

Kavurucu sıcaklar yurdun büyük bir kesiminde etkisini kaybediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni raporlara göre çok sayıda kentte gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ve Boğaz başta olmak üzere İstanbul genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

7 İLİMİZDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İç Ege'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, ilerleyen iki saatlik periyotta Manisa il geneli ile İzmir'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

MGM'den yapılan açıklamada, yarın sabah Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.