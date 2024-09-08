Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! 8 Eylül Pazar günü hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı ülkenin bazı bölgelerinde kuvvetli yağış ve fırtınanın olabileceği ve bu konuda sel ve su baskınları konusunda uyarılarda bulunuldu. Peki tüm ülke geneli illerimizde ve bölgelerimizde 8 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacaki İşte tüm detaylar,

YAYINLAMA
Google News
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! 8 Eylül Pazar günü hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

01.png

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzey kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

02.png

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Isparta hariç) Göller Yöresi ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiisinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

03.png

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde (Bolu hariç) bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

04.png

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteorolojiden 9 il için sarı kod uyarısı! 6 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları, Denizlerde hava durumu...
Meteorolojiden 9 il için sarı kod uyarısı! 6 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları, Denizlerde hava durumu...
Meteorolojiden vatandaşa son dakika uyarısı! İstanbul dahil 5 il için alarm verildi
Meteorolojiden vatandaşa son dakika uyarısı! İstanbul dahil 5 il için alarm verildi
Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji İstanbul dahil 17 il için uyarılarda bulundu! 31 Ağustos Cumartesi hava durumu
Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji İstanbul dahil 17 il için uyarılarda bulundu! 31 Ağustos Cumartesi hava durumu
Meteoroloji Marmara ve Ege'yi uyardı! 14 Ağustos Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Marmara ve Ege'yi uyardı! 14 Ağustos Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Son Haberler
Nafaka alma detayları değişti! Nafaka almak için ne kadar evli kalmak gerekiyor?
Nafaka alma detayları değişti! Nafaka almak için ne kadar evli kalmak gerekiyor?
Çay fiyatları dudak uçuklatacak! Güncel çay fiyatları
Çay fiyatları dudak uçuklatacak! Güncel çay fiyatları
Narin cinayetinin sır perdesini aralayacak iki önemli kanıt! Çuval ve Pembe terlik detayı
Narin cinayetinin sır perdesini aralayacak iki önemli kanıt! Çuval ve Pembe terlik detayı
Narin Güran nerde bulundu? Narin'i kim öldürdü, neden öldürdü, nasıl öldürdü?
Narin Güran nerde bulundu? Narin'i kim öldürdü, neden öldürdü, nasıl öldürdü?
Sıcaklıklar ne zaman düşecek, bugün hava durumu nasıl olacak? 5 Ağustos 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Sıcaklıklar ne zaman düşecek, bugün hava durumu nasıl olacak? 5 Ağustos 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
MGM’den hava tahmini: 5 il için sarı kod uyarısı geldi
MGM’den hava tahmini: 5 il için sarı kod uyarısı geldi
Çok Okunanlar
Tarih verildi! Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor
Tarih verildi! Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor
Bugün burç yorumları neler? 8 Eylül Pazar başak, yengeç... Bir ilişki zorluğu ortaya çıkabilir veya zirveye ulaşabilir
Bugün burç yorumları neler? 8 Eylül Pazar başak, yengeç... Bir ilişki zorluğu ortaya çıkabilir veya zirveye ulaşabilir
Narin cinayetinin sır perdesini aralayacak iki önemli kanıt! Çuval ve Pembe terlik detayı
Narin cinayetinin sır perdesini aralayacak iki önemli kanıt! Çuval ve Pembe terlik detayı
Türkiye günlerdir Narin Güran'dan haber bekliyordu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı haberi duyurdu
Türkiye günlerdir Narin Güran'dan haber bekliyordu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı haberi duyurdu
Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte yurt geneli beklenen sıcaklıklar…
Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte yurt geneli beklenen sıcaklıklar…
Meteoroloji'den uyarı: Bu bölgeler sıcaktan kavrulacak, diğer bölgelere yağış geliyor! Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den uyarı: Bu bölgeler sıcaktan kavrulacak, diğer bölgelere yağış geliyor! Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Yorumlananlar