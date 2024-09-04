Meteoroloji sarı kodla uyardı! 4 şehirde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu raporuna göre. Bunun bir sonucu olarak, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz bölgelerinde yoğun sağanak yağış bekleniyor. Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon bölgelerine sarı kodlu uyarı verildi.

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Meteoroloji sarı kodla uyardı! 4 şehirde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı bölgelerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç bölgeleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde bölgeleri ile Muğla'nın iç ve Ankara'nın kuzey ve doğu bölgeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun.

4 ile sarı uyarı verildi. Bu iller Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon için şiddetli yağış beklentisi var. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak. Genellikle kuzeyli ve güney bölgelerde hafif, ara sıra orta kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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