Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Yozgat ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yarın batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Yozgat ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli- yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevreleri ile Erzurum'un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı sabah saatlerinde yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber