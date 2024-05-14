Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Ülke genelinde hava nasıl olacak? Bölgelerimizde ve illerimizde hava nasıl olacak? İşte günlük hava tahmin raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Yozgat ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yarın batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporu: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporu: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporu: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Yozgat ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli- yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporu: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevreleri ile Erzurum'un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporu: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporu: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı sabah saatlerinde yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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