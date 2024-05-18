Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 18 Mayıs 2024 Cumartesi tüm iller için hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji genel müdürlüğü 18 Mayıs Cumartesi günü tüm bölgelerimiz, illerimiz ve denizlerimizdeki hava durumu ve sıcaklıklarını açıkladı. Bu bilgiler doğrultusunda 18 Mayıs Cumartesi günü tüm bölgelerimiz, illerimiz ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 18 Mayıs 2024 Cumartesi tüm iller için hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR ERİMESİ UYARISI: Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmektedir.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatı, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğu, akşam güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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