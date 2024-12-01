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Altın almak isteyene müjde! Cumhuriyet altını o seviyeleri gördü

Altın fiyatları bu hafta geriledi. Gram altın 2 bin 965 TL’ye, çeyrek altın 4 bin 966 TL’ye, cumhuriyet altını ise 20 bin 115 TL’ye düştü.

Altın almak isteyene müjde! Cumhuriyet altını o seviyeleri gördü
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Bu hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekti. Gram altın, yüzde 1,17 oranında değer kaybederek 2 bin 965 liraya gerilerken, çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,17 düşüşle 4 bin 966 liraya indi. Cumhuriyet altını da yüzde 1,15 azalarak 20 bin 115 liradan işlem gördü.

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Düşüş Kalıcı Olmayabilir

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu düşüşün bir düzeltme olduğunu ve kalıcı olmayacağını belirtiyor. 2024 yılına 1.960 lira seviyesinden başlayan gram altın, mevcut fiyatıyla yüzde 51 artış gösterdi. Analistler, bu performansı göz önünde bulundurarak 2024 yılının şampiyonu olarak gram altını işaret ediyor.

Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma, yatırımcıların ilgisini sürdürürken, yıl boyunca gösterdiği artış eğilimi ile dikkat çekiyor.

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