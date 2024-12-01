AFAD duyurdu! KPSS şartı yok, personel alımı yapılacak
AFAD, taşra teşkilatında görev alacak 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacak. KPSS şartı aranmayan alım için başvurular 9-17 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacağını duyurdu. Personel alımları, sınavla belirlenecek olup başvurular elektronik ortamda alınacak.
Kumarbazlar fena yakalandı! Evi resmen Vegas'a çevirdiler
Altın almak isteyene müjde! Cumhuriyet altını o seviyeleri gördü
2024'ün zam rekortmeni o oldu! Kışın en çok onu tüketiyoruz
KPSS Şartı Aranmıyor
AFAD’ın yayımladığı ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilecek personel için KPSS şartı aranmayacak. Adaylar, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile değerlendirilecek.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Adaylar, başvurularını 9 Aralık 2024 saat 10.00'dan itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden yapılacak ve 17 Aralık 2024 saat 17.00’de sona erecek.
Başvuru sürecine ilişkin detaylar ve alım şartlarına dair bilgiler AFAD’ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Adayların belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esasları
Personel alımları, 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde gerçekleştirilecek.
AFAD, bu alım ile afet ve acil durum müdahalelerinde uzman kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.