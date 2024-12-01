AFAD duyurdu! KPSS şartı yok, personel alımı yapılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacağını duyurdu. Personel alımları, sınavla belirlenecek olup başvurular elektronik ortamda alınacak.

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KPSS Şartı Aranmıyor

AFAD’ın yayımladığı ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilecek personel için KPSS şartı aranmayacak. Adaylar, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile değerlendirilecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar, başvurularını 9 Aralık 2024 saat 10.00'dan itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden yapılacak ve 17 Aralık 2024 saat 17.00’de sona erecek.

Başvuru sürecine ilişkin detaylar ve alım şartlarına dair bilgiler AFAD’ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Adayların belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esasları

Personel alımları, 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde gerçekleştirilecek.

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AFAD, bu alım ile afet ve acil durum müdahalelerinde uzman kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.