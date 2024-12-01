Kumarbazlar fena yakalandı! Evi resmen Vegas'a çevirdiler

Türk polisinin kumara karşı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kumar oynatıldığı tespit edilen iki eve düzenlenen operasyonla 24 kişiye idari işlem yapılırken, 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Baskında Ele Geçirilenler

Altıntaş Mahallesi'nde kumarhane olarak kullanılan iki adrese Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız şekilde işletilen bu mekanlarda 763 oyun pulu, 38 iskambil destesi ve 10 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.

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Toplam 154 Bin 200 TL Ceza Kesildi

Operasyonda yakalanan 24 kişiye toplamda 154 bin 200 TL para cezası uygulandı. Kumarhaneleri işlettiği belirlenen Y.Ç. ve P.Ç. isimli şahıslar hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kumarla mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.