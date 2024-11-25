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Meteoroloji 11 il için uyardı! Kuvvetli kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İç Anadolu'nun doğusunda ve Orta Karadeniz'in iç bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi. Kurum, on bir ile özel bir uyarı gönderdi.

Meteoroloji 11 il için uyardı! Kuvvetli kar geliyor
Yayınlanma:

11 il Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'kuvvetli kar yağışı' uyarısı verildi.

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MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Amasya illerinin yüksek kesimleri, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir'de aralıklarla kar yağışı bekleniyor.. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı ve Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte dikkatli olunmalıdır.

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