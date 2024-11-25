Ahmet Özer serbest mi kalıyor? Avukatlarından son dakika hamlesi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.



Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, dilekçelerinde Özer'in aylık tutukluluk incelemesinin bir duruşma yoluyla yürütülmesi gerektiğini belirttiler.

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Özer'in avukatlarından Hasan Sınar, İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dosyayla ilgili hiçbir somut adımın atılmadığını belirterek, müvekkillerinin savunma yapma hakkının tanınması talebini savcılığa ileteceklerini söyledi.



Sınar, Özer'in 25 gündür dışarıda tutulduğunu ve iddianamenin hazırlanması konusunda hiçbir ilerleme olmadığını belirtti.

ÖZER'İN TUTUKLULUĞU HUKUKSUZ

Avukat Ersöz, dilekçelerinde Özer'in duruşma talebinin kabul edilmesi için gerekli girişimleri yapacaklarını belirtti. Ersöz, Özer'in tutukluluğunun hukuksuz olduğunu ve dosyanın hızlı bir şekilde ilerletilmesi gerektiğini vurguladı. Müvekkillerinin haklarının adil bir yargılama süreciyle savunulmasını istedi.