  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ahmet Özer serbest mi kalıyor? Avukatlarından son dakika hamlesi

Ahmet Özer serbest mi kalıyor? Avukatlarından son dakika hamlesi

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları, tutukluluk süresinin her ay gözden geçirilmesini talep ederek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Ahmet Özer serbest mi kalıyor? Avukatlarından son dakika hamlesi
Yayınlanma:

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, dilekçelerinde Özer'in aylık tutukluluk incelemesinin bir duruşma yoluyla yürütülmesi gerektiğini belirttiler.

Altında kritik dakikalar! İslam Memiş altın alacakları bir kez daha uyardıAltında kritik dakikalar! İslam Memiş altın alacakları bir kez daha uyardı

Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkıyorBahis soruşturmasında flaş gelişme! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkıyor

SON DAKİKA! Kargo uçağı evlerin üstüne düştüSON DAKİKA! Kargo uçağı evlerin üstüne düştü



Özer'in avukatlarından Hasan Sınar, İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dosyayla ilgili hiçbir somut adımın atılmadığını belirterek, müvekkillerinin savunma yapma hakkının tanınması talebini savcılığa ileteceklerini söyledi.

Sınar, Özer'in 25 gündür dışarıda tutulduğunu ve iddianamenin hazırlanması konusunda hiçbir ilerleme olmadığını belirtti.

ÖZER'İN TUTUKLULUĞU HUKUKSUZ

Avukat Ersöz, dilekçelerinde Özer'in duruşma talebinin kabul edilmesi için gerekli girişimleri yapacaklarını belirtti. Ersöz, Özer'in tutukluluğunun hukuksuz olduğunu ve dosyanın hızlı bir şekilde ilerletilmesi gerektiğini vurguladı. Müvekkillerinin haklarının adil bir yargılama süreciyle savunulmasını istedi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 500 bin liralık tazminat davası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 500 bin liralık tazminat davası!
Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde konuştu: Sözleşme değil, kanun yaşatır!
Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde konuştu: Sözleşme değil, kanun yaşatır!
Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkıyor
Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkıyor
SON DAKİKA! Kargo uçağı evlerin üstüne düştü
SON DAKİKA! Kargo uçağı evlerin üstüne düştü
İstanbul'da İlçe ilçe gezerek katliam yaptı: Ailesi ve akrabalarından çok sayıda kişiyi silahla katledip intihar etti!
İstanbul'da İlçe ilçe gezerek katliam yaptı: Ailesi ve akrabalarından çok sayıda kişiyi silahla katledip intihar etti!
MSB'den soluk kesen operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB'den soluk kesen operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi!
Çok konuşulacak son seçim anketi! Bugün seçim olsa iktidar değişiyor mu?
Çok konuşulacak son seçim anketi! Bugün seçim olsa iktidar değişiyor mu?