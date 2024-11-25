Altında kritik dakikalar! İslam Memiş altın alacakları bir kez daha uyardı

Çeyrek altının yatırımcıları sevindirdiğini belirten Memiş, "Ons altın 2 bin 700 doları aşarken gram altın da 3 bin liranın üstüne çıktı." Yatırımcısını ise çeyrek altın sevindirdi.



Altın yorumcusu İslam Memiş, altın almak isteyenlere, "Bu hafta sizin haftanız" dedi. 25 Kasım 2024'e kadar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar olacak?

Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkıyor

SON DAKİKA! Kargo uçağı evlerin üstüne düştü

Çok konuşulacak son seçim anketi! Bugün seçim olsa iktidar değişiyor mu?





Memiş, "Altın fiyatları tekrar düşer mi, alamamıştım" dedi ve yatırımcılara önümüzdeki hafta için bir alım fırsatı sundu.sorusuna yanıt olarak, alım fırsatının yakında ortaya çıkacağını belirtti;

“YILSONUNA KADAR TEKRAR GERİLEME İHTİMALİ VAR”

ONS altının düşebileceğini belirtti ve "ONS altın 2 bin 706 dolar seviyesinden kapanış yaptı." Bu hafta, 2 bin 630 ile 2 bin 740 dolar arasında değişen bir fiyat aralığı takip edeceğim. Yıl sonuna kadar tekrar gerileme olasılığı yüksektir. Görünüm olumlu, düşüşleri bir fırsat olarak değerlendireceğim. Gram altın yatırımcıları yine de ons altını izlemelidir.

Haberin Devamı

Gram nereye giderse gitsin. Ons gümüş (xag/usd), kapanışta 31,22 dolar seviyesindeydi. Altın/gümüş rasyosu (xau/xag) 86,66 seviyesine yükseldi ve bu da gümüşün altına kıyasla düşmesine neden oldu. Rasyo nedeniyle bu haftanın gümüşünün artması bekleniyor. Bu hafta 30,20-31,80 dolar aralığını izlemeyi planlıyorum. Gram gümüş yatırımcısı yine de bizimle birlikte hareket etmelidir. Bitcoin 97 bin 361 dolara ulaştı. Kar satışlarının gelmesi normaldir. 90 bin dolar seviyesinin altında veya 85 bin dolar seviyesinin altında olabilir.dedi.