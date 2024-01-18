9 yıllık kaçış son buldu: Cezaevi firarisi tren garında yakalandı

Ağrı'da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlüsü, yakayı Kırıkkale Tren Garı'nda ele verdi.

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9 yıllık kaçış son buldu: Cezaevi firarisi tren garında yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, 2015 yılında Ağrı'daki cezaevinden firar eden M.A.K.'nin (58) Kırıkkale Tren Garı'ndan Batman'a gitmek üzere bilet aldığı bilgisine ulaştı. Kısa sürede tren garına giden ekipler, 58 yaşındaki hükümlüyü Güney Kurtalan Ekspresi içerisinde gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıldır arandığı tespit edildi.

Hükümlü şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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