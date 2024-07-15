Mert Başaran evi olanı uyardı: Asla ama asla satmayın!

Ekonomist Mert Başaran, yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren konut sahiplerine seslenerek, eski evleri olanların kesinlikle satmaması gerektiğini söyledi. Mert Başaran'ın açıklamalarını sizler için derledik.

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Mert Başaran evi olanı uyardı: Asla ama asla satmayın!

Mert Başaran, sosyal medya aracılığıyla yaptığı uyarı ile özellikle eski ev sahiplerine hitap etti.

Yatırımcıların artık konut almak için yurt dışı ülkeleri tercih ettiğini ve konut alımlarının yatırım aracı olmaktan çıktığına dikkat çeken Mert Başaran, üzerinde eski ev tapusu bulunanların şanslı olduğunu söyledi.

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Mert Başaran, eski evlerini satarak başka yatırım araçlarına yönelenlerin yatırım açısından son derece yanlış olduğunu belirtti.

Mert Başaran, paylaştığı yazıda, eski evlerin, özellikle de site içinde bulunan eski evlerin kesinlikle satılmaması gerektiğini vurguladı. Çünkü bu evler zamanla yeniden kullanılacak. Mert Başaran, vatandaşların arsa alıp köşeye koymuşlar gibi düşünmesi gerektiğini belirtti ve "Yeni ev 20 yıl sonra eski bir ev ama eski ev 20 yıl sonra yeni bir ev olacak" dedi.

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