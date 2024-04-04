Merkez Bankası, Mart ayı enflasyonunu değerlendirdi: Yükselişin sebebi belli oldu!

Merkez Bankası, enflasyon değerlendirmesine çekirdek vurgusuyla başladı. Aylık çekirdek enflasyonunun öngörünün üstünde kaldığı aktarıldı. Rapor, TCMB’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

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MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 3,16 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 1,43 puan artarak yüzde 68,50 olmuştur. B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 1,58 ve 2,32 puan artarak yüzde 71,89 ve yüzde 75,21 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 1 ve Tablo 1).

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Bu dönemde doğal gazın aylık tüketici enflasyonuna mekanik etkisi geçen ay olduğu gibi (0,02 puan) oldukça sınırlı kalmıştır (Grafik 2).

AYLIK ÇEKİRDEK ENFLASYON

Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mallar, hizmet, enerji ve gıda gruplarının katkıları sırasıyla 0,71; 0,62; 0,09 ve 0,01 puan artmıştır. Öte yandan, alkol-tütün-altın grubunun katkısı geçen ay ile kıyaslandığında değişmemiştir. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle incelendiğinde, B ve C endekslerinin aylık artışları bir önceki aya kıyasla bir miktar gerilemiştir (Grafik 3).

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Fiyat artışları B endeksini oluşturan gruplardan temel mal grubunda şubat ayına kıyasla bir miktar güçlenirken, işlenmiş gıdada belirgin olmak üzere işlenmiş gıda ve hizmet gruplarında yavaşlama kaydetmiştir (Grafik 4).

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