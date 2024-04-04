Kredi kartı olan yandı! Bütün şartlar değişti

Kredi kartı limitleriyle ilgili yeni karar alındı. Kredi kartı olan herkesin bunu mutlaka bilmesi gerekiyor.

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Kredi kartı olan yandı! Bütün şartlar değişti

Bu günden itibaren kredi kartı sınırlamaları bu şekilde uygulanacaktır! Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Kredi kartı limitlerinde değişiklikler

Merkez Bankası tarafından alınan kredi kartı faiz kararlarına göre, kredi kartı nakit işlemleri için faiz oranı %5'tir. Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte kredi kartı limitlerinde de değişiklikler oldu. Konuyla ilgili olarak, iktisatçı Hayri Kozanoğlu şunları söyledi:

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Seçimden sonra kredi kartı faizleri artacak, sınırlamalar kaldırılacak ve asgari ödemeler yükseltilecek. Borç sorunları ortaya çıkacaktır. Borçlular hareketi, toplumsal direnç için sürekli bir araç olabilir.Merkez Bankası kararlarına göre kart limitlerinin düşürülmesi bekleniyor. BDDK sınırlamaları nedeniyle, çok sayıda banka müşterilerin kredi kartı faizlerini aylık kazancın on katına kadar çıkardı. Düzenleme sonrası, kart limitleri aylık kazancın dört katı olarak belirlenecek.

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