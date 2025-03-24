Merkez Bankası faiz artırımına gitti: İşte, oranlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranlarında yaptığı ani ve önemli artışla piyasaları salladı. Gecelik borç verme faizinin yüzde 46'ya çıkarılması, mevduat faizlerinden tahvil faizlerine kadar geniş bir yelpazede etkiler yarattı. Uzmanlar, bu adımın piyasalara etkisini ve geleceğe yönelik olası senaryoları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti. Bu karar, ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla alınırken, politika faizi ise yüzde 42,5 seviyesinde sabit bırakıldı. Merkez Bankası, ayrıca bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

Mevduat Faizleri Yükseldi: Yüzde 48'i Geçti

Merkez Bankası'nın faiz artırımı, bankaların mevduat faiz oranlarını yüzde 48'e kadar çıkarmasına yol açtı. Bankalar, kısa vadeli yüksek faiz sunarak TL talebini artırmayı hedefliyor. Bu faiz oranıyla 1 milyon TL yatıran bir yatırımcı, vade sonunda yaklaşık 35.570 TL kazanç elde edebilecek.

Döviz Çıkışı Durdu, Kredi ve Mevduat Faizleri Yükseldi

Ekonomist Hikmet Baydar, Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile döviz çıkışının durduğunu belirtti. Baydar, bu adımın enflasyon üzerinde sınırlı bir etkisi olabileceğini, ancak kararın kalıcı olması halinde mevduat ve kredi faizlerinde yeni artışlar görülebileceğini söyledi.

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Tahvil Faizleri Yükseldi: Yüzde 44 Seviyesine Ulaştı

Tahvil faizlerinde de önemli bir artış yaşandı. Devlet tahvili faizleri, faiz kararının ardından yüzde 44'e kadar yükseldi. Bu artış, bankaları yüksek faizli tahvillere yönlendirebilir ve kredi arzını sınırlayabilir. Uzmanlar, bu durumun kredi faizlerinde yeni artışlara yol açabileceğini öngörüyor.

Borsada Dalgalanma Sürüyor: 9000 Puan Güçlü Destek Seviyesi

Borsa İstanbul, son haftalarda sert dalgalanmalara sahne oldu. Ekonomist Baydar, 9000 puan seviyesinin teknik açıdan güçlü bir destek olduğunu belirtti. Ancak, siyasi gelişmelerin piyasalarda etkisini sürdürdüğünü ve bu durumun belirsizlik yaratabileceğini vurguladı.

SPK, Borsa Manipülasyonu Soruşturması Öneriyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsadaki son düşüşleri dikkatle inceledi. Baydar, özellikle son borsa düşüşlerinin organize bir panik satışı izlenimi verdiğini belirtti ve SPK'nın soruşturma başlatmasını önerdi. Baydar, manipülasyona yol açan kişi ve fonların tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalarda Normalleşme İşaretleri: TL Likidite Sıkışıklığı Sürüyor

Ekonomist Baydar, döviz kurlarında normalleşme işaretleri görüldüğünü ancak TL likidite sıkışıklığının devam ettiğini ifade etti. Bankaların kısa vadede yüksek faiz sunmaya devam etmesinin olası olduğunu belirten Baydar, piyasa dengesi sağlandığında faiz oranlarının normale döneceğini öngördü.

Türkiye ekonomisinde faiz artışları ve piyasa hareketliliği devam ederken, Merkez Bankası'nın attığı adımların etkisi önümüzdeki dönemde daha da belirginleşecek. Ekonomistler, kararların etkilerinin tam olarak nasıl şekilleneceğini görmek için piyasaların izlenmeye devam edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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