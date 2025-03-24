Son dakika... Amasra maden faciası davasında çıkan karara ailelerden büyük tepki!

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde yaşanan büyük maden faciası davasında karar açıklandı. 43 madencinin hayatını kaybetmesine yol açan patlamada, sanıkların cezalandırılmasına dair mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme, 20 sanığa 17 yıla kadar hapis cezası verirken, 3 sanık beraat etti. Karara tepki gösteren aileler, adaletin tam anlamıyla sağlanmadığını belirtti.

Bartın Adliyesi'nde, özel bir salonda görülen davanın 12. duruşmasına, hem sanıklar hem de faciada hayatını kaybeden madencilerin yakınları katıldı. Duruşma salonunda büyük bir güvenlik önlemi alınırken, taraflar arasında gerginlik de gözlemlendi. Aileler, yaşanan facianın ardından, adaletin bir an önce tecelli etmesini talep ederken, sanıkların savunmaları mahkemeye sunuldu.

Sanıklar Beraat Talepleriyle Savunma Yaptı

Duruşma sırasında, sanık avukatları tanık beyanları ile üretim baskısının olmadığını öne sürdü. Ayrıca, tutuklu sanıkların tahliyelerini, tutuksuz sanıkların ise beraat etmelerini talep etti. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve mütalaaya katılmadıklarını belirterek beraatlerini istediler.

Amasra Maden Faciasının Ardından Cezalar Verildi

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırdı. TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural gibi isimler, 16 yıl 6 aydan 16 yıl 12 aya kadar hapis cezası alırken, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 16 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

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Beraat Eden 3 Sanık

Mahkeme, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca dahil olmak üzere 3 sanık hakkında beraat kararı verdi. Bu karara, faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarından tepki geldi. Aileler, adaletin tam anlamıyla sağlanmadığını belirterek, kararın adil olmadığını vurguladı.

Aileler Karara Tepki Gösterdi

Kararın açıklanmasının ardından, faciada yakınlarını kaybeden aileler, mahkeme kararına büyük tepki gösterdi. Aileler, sanıkların cezalandırılmadığı ve facianın sorumlularının tam olarak cezalandırılmadığı düşüncesiyle haksız bir karar verildiğini dile getirdi. Amasra maden faciasının ardında bıraktığı derin izlerin, yetersiz cezalarla geçiştirilemeyeceği vurgulandı.

Facianın sorumluları hakkında verilen cezalar, adaletin sağlanıp sağlanmadığı konusunda büyük tartışmalara yol açtı. Amasra maden faciası, Türkiye'nin en büyük maden kazalarından biri olarak hafızalarda kalacak. Madencilerin aileleri, hak ettikleri adaletin sağlanmadığını ve kararın bir anlamda sorumlulardan hesap sorulmadığını belirtti.

Amasra'daki bu trajik olayın ardından verilen kararın kamuoyunda nasıl yankı bulacağı merak konusu. Ailelerin ve halkın tepkisi, sadece bu davayla sınırlı kalmayıp, Türkiye'deki madencilik sektöründeki güvenlik önlemlerinin de gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu dava, sadece Amasra'daki madenciler için değil, tüm madencilik sektöründe daha güvenli çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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