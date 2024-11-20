Yenidoğan çetesinde skandal bitmiyor! 16 bin yanlış göz ameliyatı yapılmış

Yenidoğan çetesi soruşturmasının ardından kapatıldığı açıklanan Özel Şafak Hastanesi sahibi Seçim Öztürk, hastanenin kapatılmadığını iddia etti. İddianamenin tamamında, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ tarafından işletilen Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi yer alıyordu. Öztürk, şirkete ait Bağcılar'daki hastanenin kapatıldığını ve Avrupa Şafak hala açık olduğunu belirtti.

Soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital'ın ruhsatlarının iptal edildiği bildirildi.

İddianamenin tamamında, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ tarafından işletilen Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi yer alıyordu. Öztürk tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şafak açık durumda ve şirkete ait Bağcılar'daki hastane kapatıldı.

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16 BİN ADET YANLIŞ GÖZ AMELİYATI

Öztürk'e yapılan açıklamalarda, müfettiş raporlarında yer alan 16 bin adet yanlış göz ameliyatı da sorgulandı. İnsanların gereksiz yere göz ameliyatına alındığına dair iddiaları inceleyen Öztürk, incelemeyi doğruladı. Öztürk, "Şimdi bakın, ben hekim değilim, bu gözle ilgili sıkıntımız var." dedi.

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Öztürk, SGK müfettişlerinin raporlarında belirtildiği gibi, kurumun tahsilat imkanını ortadan kaldırmak amacıyla Gaziosmanpaşa da faaliyette olduğu halde, adresi Sakarya'ya taşınarak konkordota kararı çıkartarak 4 milyar 942 milyon TL alacağı tahsil edilememiştir." ifadesi sorulmuştu. Öztürk, rapordaki bulguları kabul etmedi ve Avrupa Şafak Hastenesi'nin Sakarya'ya gitmediğini iddia etti. Öztürk'ün bu açıklamasının, şirkete ait iki hastane olduğu düşünülüyor. Bağcılar'daki Şafak kapatıldı, ancak Öztürk bunun farkında değil ve Avrupa Şafak'ın açık olduğunu iddia ederek hastanelerin açık olduğunu iddia ediyor.