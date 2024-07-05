Merih Demiral, iki maç cezası mı aldı? İşte iddiaların perde arkası

Alman medyasında çıkan haberlere göre, Türkiye defans oyuncusu Merih Demiral, Salı günü Avusturya'ya karşı oynadığı son 16 galibiyet sırasında yaptığı kurt hareketinin ardından UEFA tarafından iki maç yasaklanacak. Cumartesi günü Hollanda'ya karşı Euro 2024 çeyrek finalini kaçıracak.

Bild gazeteci tarafından ortaya atılan iddia sonrası ortalık yeniden karıştı. İddiaların henüz netlik kazanmadığı bir ortamda medya yoluyla Almanya, baskı kurmaya çalışıyor.

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BİLD’DEN UEFA’YA BASKI

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, X'teki bir yazıda, "Türk aşırı sağcılarının sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok" dedi. Ardından UEFA daha sonra Demiral'e karşı bir disiplin davası açtı.

Alman gazetesi Bild Perşembe günü bildirdi. Oyuncunun kurt işareti üzerinden iki oyun için yasaklanacağına dair bilgi aldığını söyledi. Ancak medya grubu iddiası için bir kaynak belirtmedi.

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