  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bedelli askerlikte 2025 yılı rakamları belli oldu

Bedelli askerlikte 2025 yılı rakamları belli oldu

Vatani görevini çeşitli nedenlerle yapamayarak yasal olarak olarak tanınan bedelli askerlik hakkından yararlanacak olanlar 2025 yılı bedelli askerlik ücretlerini merak edip araştırmaya devam ederken 2025 yılı rakamları belli oldu.

Bedelli askerlikte 2025 yılı rakamları belli oldu
Yayınlanma:

Son dakika... Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam alacak.

Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin 35 TL'ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Altın fiyatları yeni yılla beraber yükselişe geçti! Bugün altın fiyatları ne kadar? 3 Aralık 2025 altın fiyatları
Altın fiyatları yeni yılla beraber yükselişe geçti! Bugün altın fiyatları ne kadar? 3 Aralık 2025 altın fiyatları
Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu!
Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu!
Türk zeytinyağı firması 28 ülke arasında, dünyada 1. oldu!
Türk zeytinyağı firması 28 ülke arasında, dünyada 1. oldu!
Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları
Altın yeni yıla nasıl başladı, düşüyor mu çıkıyor mu? Gram çeyrek kaç TL? 2 Ocak 2025 güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Artık zorunlu hale geldi! 1Ocak 2025 tarihinden itibaren kimlik ibrazı zorunlu hale geldi
Altın alacaklar dikkat! Artık zorunlu hale geldi! 1Ocak 2025 tarihinden itibaren kimlik ibrazı zorunlu hale geldi
Banka hesabına bunu yapanlar dikkat! Kolay yoldan para kazanayım derken 10 yıl hapis cezası alabilirsiniz
Banka hesabına bunu yapanlar dikkat! Kolay yoldan para kazanayım derken 10 yıl hapis cezası alabilirsiniz
Bankalar gözünü vatandaşın cebine dikti! O bankalar 790 TL varan yılık hesap bakım ücreti alacak
Bankalar gözünü vatandaşın cebine dikti! O bankalar 790 TL varan yılık hesap bakım ücreti alacak