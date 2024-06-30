Memur ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı belli oluyor

Memur ve emekliler, temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Enflasyon verileri ve toplu sözleşme anlaşmaları bu artışları belirler.

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Memur ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı belli oluyor

Toplu sözleşme hükümleri ve TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerine göre, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenecektir. Bu veriler, maaşlara eklenecek enflasyon farkını belirleyecektir. Bu, zam oranlarının belirlenmesine yardımcı olacak.

Enflasyon Verileri

Memur ve emeklilerin maaşlarına eklenecek enflasyon farkı, ilk altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanacak. Ocak-Mayıs aylarında enflasyon %22.72 olarak açıklanmıştı. Toplam enflasyon farkı, Haziran ayı enflasyon oranının eklenmesiyle ortaya çıkacaktır.

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Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayında enflasyon oranı %2.52 olacak. Bu durumda, ilk altı aylık enflasyon %25.81 olacak ve memurların maaşlarına %9.4 enflasyon farkı eklenecek. Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Anketi'ne göre Haziran ayında enflasyon tahmini %3,17 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk altı aylık enflasyon %26.61 ve enflasyon farkı %9.57 olacak.

Memur ve emekli maaşları, muhtemel yeni maaş zam oranlarına göre önemli ölçüde artacaktır. Bazı meslek grupları için beklenen yeni ücretler şunlardır:

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamlar da açıklanacak. Öğretmen (1/4): 39,781 TL'den 47,872 TL'ye Polis (8/1): 44,292 TL'den 53,300 TL'ye Hemşire (5/1): 40,179 TL'den 48,351 TL'ye Mühendis (1/4): 50,869 TL'den 61,215 TL'ye En düşük Memur Emeklisi Aylığı: 14,741 TL'den 17,739 TL'ye Ek bir refah payı düzenlemesi yapılmazsa, bu gruplar ilk altı aylık enflasyon oranında zam alacaklar. Memur ve emeklilerden farklı oranlarda zam alacaklar.

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