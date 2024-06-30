Araç muayene sistemi değişiyor! TÜVTÜRK yeni kuralları açıkladı

TÜVTÜRK araç muayene işlemlerinde sistem değişti! Geciktirenlerden artık otomatik para kesilecek. Tüm gelişme ve detayları sizler için derledik.

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Araç muayene sistemi değişiyor! TÜVTÜRK yeni kuralları açıkladı

Vatandaşlar, Tüvtürk'ün araç mauyene işlemleri için bayram sonrasında yoğunluk artarken, aynı zamanda güncel muayene ücretleri ve prosedürleri hakkında bilgi arıyor. Ayrıca, araç muayene işlemlerinde geciken vatandaşlar için artık otomatik olarak ödeme yapılacağı bildirildi.

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Gişe ücretlerini otomatik olarak ödeyecek. Bir kişinin araç muayenesi yaklaşık bir hafta geciktiğinde, TÜVTÜRK randevusu sistemde "Gecikme ücreti randevuyu alırken sizin verdiğiniz 22.06.2024 son muayene tarihine göre hesaplanmıştır" diyor. İstasyonda gecikme ücreti hesaplanırken sistemimizdeki tarih kullanılacaktır. Egzoz emisyonu ücreti içermez. sözlerine yer verildi.

Araç muayenesi bir gün gecikse bile gecikme bedeli %5'tir. Ayrıca gecikme ücreti olarak 91,08 TL ek ödeme alınacağı belirtildi.

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