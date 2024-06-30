Memur alımı yapılacak! Düşük KPSS puanı ile memur alımı şartları

TEDAŞ, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan son kararla merkez ve taşra teşkilatlarında 167 personel alımı yapacak. Bu alımların detayları 28 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edildi.

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Memur alımı yapılacak! Düşük KPSS puanı ile memur alımı şartları

TEDAŞ, merkez teşkilatında üç dava takip memuru, yirmi başmühendis ve otuz beş mühendis ile taşra teşkilatında on teknik uzman, on dört avukat, beş dava takip memuru, yirmi beş mühendis ve elli beş mühendis pozisyonları için personel alımı yapacaktır.

KPSS Başvuru Şartları ve Koşulları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine göre, adayların ilgili pozisyon için gerekli eğitim seviyesinden mezun olmaları ve 2022, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS'den en az 70 puan almaları gerekmektedir. Başvuru için adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekir.

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Başvuru Yöntemi

TEDAŞ memur alımı başvuruları yakında başlayacak. Adaylar başvurularını elektronik ortamda TEDAŞ'ın resmi web sitesi üzerinden yapabileceklerdir. TEDAŞ'ın resmi kanallarından, başvuru süreci ve ilgili tüm ayrıntılar hakkında bilgi verilecektir.

Bu bilgileri kullanarak, TEDAŞ'ın yeni personel alımı prosedürü hakkında güncel bilgilere sahip olabilirsiniz.

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