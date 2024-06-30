Evlenecek çiftlere Bakanlıktan müjde! 50 bin TL eşya yardımı yapılacak

Aile Bakanlığı açıkladı! 50 bin TL’lik ev eşya yardımı yapılacak. Eşya yardımı kimlere verilecek? Eşya yardımına ilişkin tüm detayları sizler için derledik.

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Evlenecek çiftlere Bakanlıktan müjde! 50 bin TL eşya yardımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım programları sürekli olarak güncelleniyor. Buna göre, Aile Bakanlığı ev eşya yardımı ödemelerini de sürdürüyor.

Ev Eşyası Zararı Yardımları, Bakanlık tarafından Afet – Acil Durum Yardımları kapsamında verilen ve afet ve acil durum halinden etkilenen hanelere verilen ev eşyası zararı yardımlarını kapsamaktadır.

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Ev Eşyası Zararı Yardımları: Acil durum ve/veya afet durumundan etkilenen 3294 sayılı Kanun kapsamındaki haneler, afetin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde başvurmaları halinde bu yardımlardan yararlanabilirler.

Eşya yardımı başvurusu

Yangın, sel, deprem, kar, heyelan, kaya düşmesi, teknolojik ve insan kaynaklı felaketler nedeniyle hanesi zarar gören kişiler, ev eşyası zararı yardımı kapsamında 50.000 TL'ye kadar destek alabilirler.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, durumun aciliyetini göz önünde bulundurarak karar verir.

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