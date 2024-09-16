17 bin liralık asgari ücreti bilmişti! O isim 2025 asgari ücreti açıkladı

Milyonlarca insanın 12 ayda bir zam beklediği asgari ücret rakamı, SGK uzmanı Özgür Erdursun tarafından 2025 Ocak ayı asgari ücret zammı beklentisini açıkladı.

Erdursun'un tahmini

Asgari ücretle ilgili tartışmalar yıl sonuna yaklaşırken başladı. Hükümet, 2025 yılına kadar asgari ücrete sadece bir kez zam yapmayı planlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılına kadar ara zamlar yapılmayacağını açıkladı. Maaşlı çalışanlar, yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılında asgari ücretin 17 bin TL olacağını doğru tahmin ederken, 2025 zammının ne kadar olacağını yüzleri güldürmeyen bir şekilde tahmin etti.

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Yeni rakam yüz güldürmeyecek

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılı asgari ücretini doğru tahmin etti ve bu yılki zammı tahmin etti.

Erdursun, Ocak ayında yapılacak zammın en fazla 20 bin TL olacağını belirtti.

Erdursun'a göre Temmuz ayında asgari ücret artmadı. Asgari ücretin, hedeflenen seviyenin üzerinde olursa en fazla 20 bin TL olacağını düşünüyorum, dedi.

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Erdursun, Orta Vadeli Program'ın enflasyon hedeflerini dikkate aldığını ve bu hedeflere göre memur maaşlarının belirlendiğini söyledi.

Bakan Şimşek'in 2025 asgari ücret zammı için beklentileri değiştirmeyeceği ve hedeflenen enflasyon oranlarına bağlı kalacağı söyleniyor.