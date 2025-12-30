Mehmet Akif Ersoy İtirafçı mı oldu? Ek ifade vermek için çağlayan adliyesine getirildi

  1. Anasayfa
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 12 Aralık'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak istediği iddia edildi. Mehmet Akif Ersoy yeniden ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 11 Aralık’ta tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İstanbul Adliyesi’ne getirilerek savcılık tarafından yeniden ifadeye çağrıldı.

MEHMET AKİF ERSOY İTİRAFÇI MI OLDU?

Basına yansıyan bilgilere göre Ersoy’un itirafçı olacağı iddia edildi. Avukatları aracılığıyla etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini savcılığa ileten Ersoy’un bu talebi üzerine savcılık, yeniden ifade alınmasına karar verdi. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, “Cezaevinden avukatları aracılığıyla faydalanmak istediğini söyledi. Savcılık makamı bir kez daha kendisini bu sebeple ifadeye çağırdı. Birazdan savcılık makamında yeniden ifade verecek. Anlatacakları çok önemli. Neler söyleyecek bu gelişmeleri takip edeceğiz. Tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği de netlik kazanacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy, 11 Aralık’ta “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Soruşturma Ersoy’un tutuklanmasının ardından genişletilmiş, Habertürk ve Ersoy’la bağlantılı çok sayıda kişi dosyaya dahil edilmişti. Ersoy, ilk ifadesinde suçlamaları reddetmiş ve kendisine “siyasi operasyon” yapıldığını söylemişti.

KAYNAK:TGRT HABER

Kaynak:Bölge Gündem Haber

