Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı, Suriye - Esad açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin.

Esed'e bir çağrımız olmuştu. "Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim" demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık.

"LÜBNAN'DAN BİR HABER ALDIM, GÖRÜŞECEĞİZ"

Lübnan'dan bir haber aldım. İnşallah görüşeceğiz. Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz.

Tüm dünya BM olmak üzere, dün Guterres’le görüşmem oldu. Her türlü gayreti göstereceklerini söylediler. Bölgedeki ateşkesi nasıl devam ettireceğiz, BM tek çıkış yolu.

"İSRAİL'DEN BU VAHŞETİN HESABINI SORMAMIZ LAZIM"

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar geliyor. Bunlar İsrail'i köşeye sıkıştırıyor. İsrail kendisi aleyhinde verilen kararların hepsinden sıyırdı. İnsanlık İsrail'i bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. İsrail'in bu vahşetini, soykırımını hesabını sormamız lazım.

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Kaynak: Haber7

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