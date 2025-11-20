Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Vatandaşlık maaşı geliyor!

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Asgari ücret ya da yoksulluk sınırı benzeri yıllık bir gelir sınırı belirlenecek.

Geliri sınırın altında kalanlara aradaki fark maaş olarak ödenecek.

Belirlenen aylık sınır 20 bin, gelir 16 bin TL ise, 4 bin TL maaş bağlanacak.

Uygulama önce pilot illerde başlayacak.

Daha sonra tüm Türkiye'ye yayılacak.