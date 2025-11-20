Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Vatandaşlık maaşı geliyor!

2026'DA PİLOT OLARAK BAŞLAYACAK
Uygulamanın 2026 yılında, önce belirlenen pilot illerde başlatılması planlanıyor. Pilot dönemin ardından elde edilen veriler doğrultusunda modelin ülke genelinde yaygınlaştırılması için altyapı hazırlanacak.Cumhurbaşkanlığı'nın yayımladığı 2026 Yılı Programında, sosyal yardım sisteminin gözden geçirileceği ve iş gücüne katılımı engellemeyecek şekilde yeniden yapılandırılacağı vurgulanıyor. Yeni modelin, aile odaklı ve kişi başına asgari gelir güvencesi sağlayan bütünleşik bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.