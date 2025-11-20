  1. Anasayfa
  Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Vatandaşlık maaşı geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Vatandaşlık maaşı geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Vatandaşlık maaşı geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan "vatandaşlık maaşı" yeni yılda pilot illerde uygulanmaya başlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan "vatandaşlık maaşı" yeni yılda pilot illerde uygulanmaya başlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor

AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan "vatandaşlık maaşı" yeni yılda pilot illerde uygulamaya giriyor. Geliri asgari ücretin altında olan hanelere verilen destek, aileden en az bir kişinin iş gücüne katılımı sağlanana kadar devam edecek. Pilot sonuçlara göre proje ülke geneline yayılacak.

Asgari ücretin altında geliri olan kişilere "Vatandaşlık maaşı" geliyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında yürütülen çalışmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı vebakanlıklar katkı sağlıyor.

GELİR ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDIĞI SÜRECE ÖDEME YAPILACAK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, ailede hiçbir bireyin çalışmadığı ya da toplam gelirin asgari ücreti karşılamadığı durumlarda ödemeler sürecek. Ayrıca çalışabilir durumdaki bireylerin istihdama katılması için ek destek mekanizmaları da devreye alınacak.

2026'DA PİLOT OLARAK BAŞLAYACAK

Uygulamanın 2026 yılında, önce belirlenen pilot illerde başlatılması planlanıyor. Pilot dönemin ardından elde edilen veriler doğrultusunda modelin ülke genelinde yaygınlaştırılması için altyapı hazırlanacak.Cumhurbaşkanlığı'nın yayımladığı 2026 Yılı Programında, sosyal yardım sisteminin gözden geçirileceği ve iş gücüne katılımı engellemeyecek şekilde yeniden yapılandırılacağı vurgulanıyor. Yeni modelin, aile odaklı ve kişi başına asgari gelir güvencesi sağlayan bütünleşik bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Asgari ücret ya da yoksulluk sınırı benzeri yıllık bir gelir sınırı belirlenecek.
Geliri sınırın altında kalanlara aradaki fark maaş olarak ödenecek.
Belirlenen aylık sınır 20 bin, gelir 16 bin TL ise, 4 bin TL maaş bağlanacak.
Uygulama önce pilot illerde başlayacak.
Daha sonra tüm Türkiye'ye yayılacak.

