Meteoroloji Açıkladı, havalar soğudu kuvvetli yağışlara dikkat! 29 Eylül 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere yer yer 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde güneyi güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve gece saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgâr; Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.