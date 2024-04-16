Mart ayında hangi ürün kazandırdı? Reel getiride başı değerli metal çekiyor!

Ocak-Şubat-Mart dönemine bakıldığında yatırım enstrümanları yine çok dikkat çekti. Bu dönemde altın, borsa, döviz ve dijital varlıklar yatırımcısına kazandırdı. Ancak reel getiri oranları baz alındığında en dazl öne çıkan ürün altın oldu.

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AYLIK EN YÜKSEK GETİRİ KÜLÇE ALTIN

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %11,43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %11,57 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %1,42 ve Amerikan Doları %0,72 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,48, BIST 100 endeksi %4,46 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %5,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; Euro %1,55 ve Amerikan Doları %0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,36, BIST 100 endeksi %4,34 ve DİBS %4,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,99 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLEMEDE DE ALTIN

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %32,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %15,14, Euro %12,91 ve Amerikan Doları %11,24 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %24,46 ve DİBS %49,38 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi %3,50 ve Euro %1,50 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %0,01, mevduat faizi (brüt) %32,09 ve DİBS %54,50 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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