Marmara Denizi’ndeki müsilaj alarm veriyor: Bakan Özhaseki’den önemli açıklama…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, medya buluşmasına katıldı. Buralarda açıklama yapan Bakan Özhaseki, Marmara Denizi’ndeki müsilaja dikkat çeki. Kirlenme devam ederse sonunun iyi olmayacağını aktardı.

MARMARA DENİZİ’NDE OKSİJEN BİTME NOKTASINA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hafta sonu düzenlenen medya buluşmasına katıldı. Marmara Denizi hakkında konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, müsilaj tehlikesine tekrar vurgu yaptı. Bakan Özhaseki,

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“Bazı hocalarımız 25 metre kadar denizin altında görüntü çekmiş. Oksijen neredeyse bitmiş gibi. Oradaki canlılık neredeyse bitmiş gibi. Yakında da Allah korusun böyle gider ve kirletmeye devam edersek özellikle evsel atıklardan oluşan azot, fosfor gibi maddeleri, tarımsal ürünlerin imalathanesinde kullanılan malzemeleri denizlere vermeye devam edersek bırakın koyları Marmara'yı yitireceğiz.

Bu tespitlerden sonra Mapa Şapandıra Projesini gündeme aldık. Bu alanda 40- 50 metre arayla uygun yerlere 700 kadar Mapa Şapandıra yerleştireğiz. Kıyıda bağlı olacağı yer belli olacak. Onun da denizdeki çapa attığı yerde sabitlemesi için kullanacağı alttaki 4 veya 5 tonluk kütleyi de koyup oraya bağlamasını sağlayacağız.”

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