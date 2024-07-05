Bitcoin çakıldı! Bitcoin ne kadar oldu?

Mevcut başkan Joe Biden'ın ABD Başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı belirsizliği devam ederken, Bitcoin fiyatları dört ayın en düşük seviyesine geriledi.
Bitcoin yaklaşık 6% düşüşle 54 bin 991 dolara geriledi.Etherum fiyatı %8 düşüşle 2,891'e geriledikten sonra şu anda 2926,70'te bulunuyor.
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Biden'ın Trump'a karşı performansının düşük kalması, Biden'ın kripto para yanlısı biriyle değiştirilmesi olasılığının düşmesine neden oluyor. 2014 yılında iflas eden Mt. GOX'un kripto para alacaklarını geri ödemeye başlaması ve ödemesini alanların satışa geçtiğine dair öngörüler de düşüşe katkıda bulunuyor.