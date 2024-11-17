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Ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı! Ali Yerlikaya bizzat açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 535 bin 62 sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili işlem yapıldığını açıkladı.

Ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı! Ali Yerlikaya bizzat açıkladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekiplerini ve denetimleri artırdıklarını belirtti.

Denetimler arttıkça kaza sayılarının azaldığına dikkat çeken Yerlikaya, "Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin." Yolculuklar, sevdiklerinizi bir araya getirmek içindir, onları birbirinden ayırmak için değil.ifadelerini kullandı.

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Yerlikaya, bu yıl emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3 milyon 14 bin 276 aracın denetlendiğini ve sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili 535 bin 62 işlemin yapıldığını belirtti.

Işıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 olmak üzere toplam 483 bin 947 araç ve sürücüye işlem yapıldı".bilgisini sağladı.

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